طلبت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول)، يوم الثلاثاء، من شركات الطيران توخي الحذر ازاء احتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.

وذكرت "يوروكونترول" أنه طمن المكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو النوعين معا خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة".

ولم تحدد يوروكونترول على موقعها الإلكتروني مصدر أي تهديد محتمل.

وقالت "ينبغي توخي الحذر عند تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في شرق المتوسط/منطقة معلومات الطيران الخاصة بنيقوسيا".

وسبق أن أصدرت هيئات للطيران في دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تحذيرات لشركات الخطوط الجوية من دخول المجال الجوي السوري، مما دفع العديد منها إلى تجنب المنطقة.

وأفاد موقع (فلايت رادار 24) الذي يرصد حركة الرحلات الجوية بأن الرحلات التجارية الوحيدة التي حلقت فوق سوريا حتى الساعة 1:15 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء تابعة للخطوط الجوية السورية وطيران الشرق الأوسط اللبنانية.

وشمل بيان "يوروكونترول" منطقة أوسع خارج المجال الجوي الذي تسيطر عليه دمشق، وتشير خريطة على الموقع الإلكتروني لمنطقة معلومات الطيران الخاصة بنيقوسيا، والواردة في بيان "يوروكونترول" إلى أن المنطقة تغطي جزيرة قبرص والمياه المحيطة بها.

وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها خيارات بما فيها عسكرية، للرد على ما قالت انه هجوم كيميائي نفذه الجيش النظامي في دوما بتاريخ نيسان الحالي.