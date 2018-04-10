نجح الجيش في تحقيق فوز ثمين 1-0 على ملعب نظيره المنامة البحريني، انعش آماله بالتأهل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

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في العاصمة البحرينية المنامة سجل هدف المباراة محمد رضوان قلعجي في الدقيقة 45.



الشوط الأول جاء متكافئا مع أفضلية للمنامة الذي سنحت له عدة فرص للتسجيل أبرزها تسديدة قوية لمحمد نور جاءت في القائم وأخرى صدها حارس الجيش أحمد مدنية ببراعة وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط استطاع قلعجي تسجيل الهدف من تسديدة قوية مرت من فوق حارس المنامة.



وفي الشوط الثاني كثف المنامة من هجماته محاولا تعديل النتيجة إلا أن دفاع الجيش وحارسه حالا دون ذلك فيما اعتمد الجيش على الدفاع المركز مع بعض الهجمات المرتدة لتنتهي المباراة بفوز مهم للجيش وبهدف وحيد.



ولحساب المجموعة نفسها تعادل العهد اللبناني مع الزوراء العراقي بهدف لمثله.



ويحتل الجيش المركز الثالث في مجموعته متساويا مع الزوراء العراقي الثاني ولكل منهما ست نقاط فيما يتصدر العهد اللبناني برصيد 9 نقاط ويقبع المنامة البحريني في المركز الأخير بنقطة وحيدة.



وتشهد البطولة منافسة بين 36 ناديا في دور المجموعات من أجل الفوز باللقب علما أن القوة الجوية العراقي كان فاز بالبطولة العام الماضي.



ويتأهل إلى الدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.



واتبعت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي للعبة نظاما جديدا للمسابقة بفصل أندية غرب آسيا عن شرقها حيث يتأهل فريق من غرب آسيا ليقابل بطل الملحق الإقليمي للمناطق الجغرافية الآسيوية الأخرى في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.