الاتحادان الدولي والآسيوي يعطيان الضوء الاخضر لعقد مؤتمر انتخابي لاتحاد الكرة السوري اخبار الرياضة شارك

أعلن الاتحاد الرياضي العام أن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وافقا على عقد مؤتمر انتخابي لاتحاد الكرة القدم في سورية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ونقلت وكالة الأنباء سانا عن الأمين العام لاتحاد كرة القدم بالوكالة محمد مازن دقوري قوله “إن الاتحادين الدولي والآسيوي ارسلا توصية لعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب اتحاد جديد للكرة بعد تقديم رئيس وأعضاء الاتحاد استقالاتهم الشهر الماضي”.



وأشار دقوري إلى أنه سيتم تشكيل لجنة انتخابية خلال أسبوع تعمل على الإشراف على جميع الشروط الواجب توافرها لدى المرشحين.



وأضاف دقوري إنه “سيتم التنسيق مع اللجنة الأولمبية السورية للإعداد والتحضير لعقد المؤتمر الانتخابي والإشراف عليه للخروج بنتائج إيجابية لمصلحة كرة القدم السورية”.



يشار إلى أن من الشروط الواجب توافرها لدى المرشح حسب النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم أن يكون حاصلا على ترشيح من أعضاء المؤتمر العام ويحمل الشهادة الثانوية على الأقل.



يذكر أن أعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم قدموا استقالتهم بشكل جماعي من مناصبهم بمن فيهم نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية فادي الدباس، على خلفية التوتر الذي حدث بشأن توقيع رئيس اتحاد اللعبة صلاح رمضان لاتفاقيات رياضية مع نظيره القطري. سيريانيوز

2018-04-10 17:02:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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