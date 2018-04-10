ليفربول يؤكد علو كعبه امام مانشستر سيتي ويبلغ نصف نهائي دوري الابطال اخبار الرياضة شارك

جدد ليفربول فوزه على ملعب مانشستر سيتي 2-1 واكد تأهله عن جدارة واستحقاق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء في إياب ربع نهائي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وعلى الرغم من البداية النارية لمانشستر سيتي بتسجيله هدفاً مبكراً في الدقيقة 2 عن طريق غابرييل جيسوس، إلا أن ليفربول رد بقوة في الشوط الثاني عن طريق النجم محمد صلاح 56 والبرازيلي فرمينيو 77.



وكان ليفربول فاز ذهاباً بقوة واكتساح 3-0.



وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها سيتي 3 مرات متتالية مع مدربه الاسباني بيب غوارديولا. سيريانيوز 2018-04-10 19:02:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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