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ليفربول يؤكد علو كعبه امام مانشستر سيتي ويبلغ نصف نهائي دوري الابطال
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اخبار الرياضة
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جدد
ليفربول فوزه على ملعب مانشستر سيتي 2-1 واكد تأهله عن جدارة واستحقاق إلى نصف
نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء في إياب ربع نهائي.
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اضـغـط هـنا
وعلى الرغم من البداية النارية لمانشستر سيتي
بتسجيله هدفاً مبكراً في الدقيقة 2 عن طريق غابرييل جيسوس، إلا أن ليفربول رد بقوة
في الشوط الثاني عن طريق النجم محمد صلاح 56 والبرازيلي فرمينيو 77.
وكان ليفربول فاز ذهاباً بقوة واكتساح 3-0.
وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها سيتي 3 مرات متتالية مع مدربه الاسباني بيب غوارديولا.
سيريانيوز
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2018-04-10 19:02:23
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