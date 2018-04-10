روما يفجر المفاجأة بثلاثية بيضاء بشباك برشلونة ويبلغ نصف نهائي دوري الابطال اخبار الرياضة شارك

فجر روما الإيطالي مفاجأة مدوية في إقصائه برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه عليه إياباً بثلاثية نظيفة. وتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء على ملعب الأولمبيكو،.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ووقع البوسني إدين دزيكو (6) ودانييلي دي روسي (58 من ضربة جزاء) واليوناني كونستانتينوس مانولاس (82) أهداف المباراة.



وكانت مباراة الذهاب على الكامب نو، قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-1، لتصبح النتيجة النهائية لمجموع المواجهتين (4-4)، ويتأهل الذئاب، للمربع الذهبي، بأفضلية الهدف خارج الأرض.

وأرسل دي روسي كرة طولية متقنة تعامل فيها دجيكو بذكاء شديد مستغلا سوء تمركز أومتيتي وألبا، ليتمكن المهاجم البوسني، من افتتاح النتيجة في الدقيقة 7 وسط حماس كبير من جماهير الأولمبيكو.



وفي لقطة مكررة من الهدف الأول، استفاد ناينجولان من ارتباك وسط ملعب البلوجرانا، ليرسل كرة طولية لدجيكو، الذي حصل على ضربة جزاء، إثر عرقلته، على يد جيرارد بيكيه، ليتولى القائد دانيلي دي روسي، مهمة إحراز الهدف الثاني لروما.



ومع الدقيقة 82، أحرز مانولاس الهدف الثالث لروما، بعدما ارتقى لركنية أوندير بطريقة رائعة، أودعها في شباك تير شتيجن، وسط ذهول من لاعبي الفريق الكتالوني. سيريانيوز 2018-04-10 19:14:12 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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