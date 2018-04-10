قالت المندوبة الأميركية في مجلس الامن نيكي هايلي يوم الثلاثاء أنه "علينا وقف الهجمات التي يتعرض لها المدنيون في سوريا"، مشيرةً إلى ان "مشروع القرار الروسي لا يمنح استقلالية للجنة التحقيق بشأن استخدام الكيميائي في سوريا".

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ولفتت هايلي خلال جلسة لمجس الامن بشان القرار الاميركي بشان دوما إلى أن "مشروع قرار روسيا يعطيها فرصة اختيار المحققين"، مؤكدةً "اننا نريد ضمان استقلالية فرق التحقيق في هجمات الكيميائي بسوريا".

وطالبت هايلي أعضاء مجلس الأمن بـ"دعم مشروع القرار الأميركي ورفض مشروع القرار الروسي".

بدأت جلسة لمجلس الامن الدولي في وقت سابق للتصويت على مشروع قرار امريكي ومشروعي قرارين روسيين بشان هجوم كيميائي محتمل استهدف دوما بالغوطة الشرقية.

ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، على مجلس الأمن، مشروع قرار معدل، يقضي بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لمدة عام، مع إمكانية تمديد مهامها، وذلك قبيل عقد مجلس الأمن اجتماع لبحث ملف استخدام الكيماوي السوري..

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث تتواصل المشاورات الأمريكية الفرنسية بخصوص الرد على الهجوم، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد أيضا على الحادثة، فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.