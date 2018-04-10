قالت رويترز نقلا عن دبلوماسيين، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة طلبت إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

ونقلت الوكالة عن الدبلوماسيين ،قولهم أن واشنطن طلبت التصويت الساعة (1900 بتوقيت جرينتش) على مقترح لفتح تحقيق جديد بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا بعد تقارير عن هجوم بالغاز على مدينة دوما بريف دمشق.

وأضاف الدبلوماسيون أن من المرجح أن تستخدم روسيا حليفة دمشق حق النقض (الفيتو) ضد القرار.

ويعمل مجلس الأمن على إعداد مشروع قرار بشأن استخدام الكيميائي في سوريا، على خلفية الأنباء حول استهداف بلدة دوما بريف دمشق بمواد سامة السبت الماضي.

ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، على مجلس الأمن، مشروع قرار معدل، يقضي بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لمدة عام، مع إمكانية تمديد مهامها، وذلك قبيل عقد مجلس الأمن اجتماع لبحث ملف استخدام الكيماوي السوري..

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن موسكو ستقدم لمجلس الأمن الدولي، مشروع قرار، يقضي بإرسال خبراء دوليين إلى مدينة دوما بريف دمشق، للتحقق من الأنباء حول استهدافها بأسلحة كيماوية

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث تتواصل المشاورات الأمريكية الفرنسية بخصوص الرد على الهجوم، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد أيضا على الحادثة، فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.

سيريانيوز