قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا بانوس مومسيس, يوم الثلاثاء, إن نحو 700 ألف سوري اضطروا للنزوح من منازلهم هذا العام بسبب القتال في عدة مناطق بالبلاد.

واضاف مومسيس في بيان له "إنني قلق للغاية بشأن النزوح الضخم المتواصل لما يربو على 700 ألف سوري منذ بداية العام نتيجة الأعمال القتالية المستمرة في البلاد".

ونزح أكثر من 400 ألف شخص بسبب عمليات عسكرية في محافظة إدلب علاوة على 133 ألفا من الغوطة الشرقية ولا يزال العنف مستمرا في جنوب دمشق وبمحافظة حمص الشمالية وفي شمال شرق وجنوب سوريا.

كما نزح عشرات الالاف من عفرين والقرى المجاورة لها بعد السيطرة عليها من قبل تركيا وفصائل من "الجيش الحر" جراء العمليات التي استهدفت "وحدات حماية الشعب الكردية".

وكانت الأمم المتحدة، قالت اواخر الشهر الماضي أن نحو 50 ألف شخص نزحوا من الغوطة الشرقية بريف دمشق و تشرد حوالي 104 آلاف شخص من أهالي عفرين بريف حلب، مطالبةً بإيصال مساعدات إنسانية مستعجلة للنازحين.

سيريانيوز