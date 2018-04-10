قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إن "قرارا بشأن تنفيذ ضربات عسكرية على منشآت أسلحة كيماوية سورية سيتخذ خلال أيام بعد مزيد من المشاورات مع الولايات المتحدة وبريطانيا".

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وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ان "العنصر الثالث هو الخطوط الحمراء التي حددتها فرنسا, هذه الخطوط الحمراء التي اتفقت عليها قوى أخرى، لا علاقة لها بالمناقشات الدائرة في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف الرئيس الفرنسي "في هذا السياق، سنواصل تبادل المعلومات الفنية والاستراتيجية مع شركائنا ولاسيما بريطانيا وأمريكا، وسوف نعلن قرارنا خلال الأيام المقبلة", لافتا إلى انه "إذا تقرر توجيه ضربات فلن تستهدف حلفاء الحكومة السورية أو أي شخص بعينه، لكنها ستستهدف منشآت الحكومة السورية الكيماوية".

وتاتي تصريحات الرئيس الفرنسي قبيل جلسة لمجلس الامن للتصويت على مشروع قرار امريكي وقرارين روسيين بشان هجوم كيميائي مزعوم في دوما.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث تتواصل المشاورات الأمريكية الفرنسية بخصوص الرد على الهجوم، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد أيضا على الحادثة، فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.