وجهت وزارة الخارجية والمغتربين، الثلاثاء، دعوة رسمية لـ"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة دوما بريف دمشق، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الهجوم الكيميائي عليها.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية ،قوله أنه "رداً على حملة الافتراءات التي أطلقتها بعض الدول الغربية ضد الجمهورية العربية السورية على خلفية الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وجهت الوزارة عن طريق بعثتها الدائمة في لاهاي دعوة رسمية (لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة مدينة دوما والتحقيق بحادثة الكيماوي في دوما والوقوف على الحقائق المتعلقة بهذه المزاعم ".

وأضاف "سوريا تجدد إدانتها الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وتحت أي ظرف وفي أي مكان كان فإنها تؤكد حرصها الكامل على التعاون مع (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية9 لكشف حقيقة الادعاءات التي تقوم بالترويج لها بعض الأطراف الغربية وذلك لتبرير نواياها العدوانية خدمة لأهدافها السياسية".

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أعلن ليلة الاثنين، عن استعداد النظام السوري لتسهيل وصول بعثة لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" غالى بلدة دوما بريف دمشق للتحقق من الهجوم الذي وقع فيها.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث هددت واشنطن النظام السوري بدفع "ثمن باهظ"، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد على الهجوم، فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.

ويعمل مجلس الأمن على إعداد مشروع قرار بشأن استخدام الكيميائي في سوريا، على خلفية الأنباء حول استهداف بلدة دوما بريف دمشق بمواد سامة السبت الماضي.