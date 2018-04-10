بحث رئيس "هيئة التفاوض العليا" المعارضة نصر الحريري، ووزير الخارجية الياباني تارو كونو، يوم الاثنين، ملف الكيماوي والهجمات الأخيرة على دوما بريف دمشق.

وأفادت الهيئة على صفحتها في موقع (فيسبوك) أن الحريري تحدث خلال اللقاء مع الوزير الياباني في العاصمة طوكيو عن الهجوم الكيميائي على مدينة دوما يوم الأحد الماضي، وراح ضحيته العشرات من المدنيين.

كما بين الحريري أهمية الضغط على الدول الداعمة للنظام من أجل دفعه للانخراط بالعملية السياسية.

وتطرق إلى الدعم الإنساني الذي تقدمه اليابان للاجئين السوريين في دول الجوار السوري ومايشكله من موقف إنساني نبيل .

من جهته، أكدّ وزير الخارجية الياباني على "ضرورة محاسبة مستخدم السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية".

وأشار إلى أن دولة اليابان" مستمرة في الدعم الاقتصادي والسياسي للسوريين".

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي ادى الى مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث تتواصل المشاروات الأمريكية الفرنسية بخصوص الرد على الهجوم، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد أيضا على الحادثة، فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.

سيريانيوز