دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، الى اجراء تحقيق دقيق من الهجوم الذي يشتبه انه كيماوي في بلدة دوما بريف دمشق.

وكتب غوتيريش في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أنا ممتعض إزاء الأنباء الأخيرة عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، ويجب اجراء تحقيقا دقيقا من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دون أي قيود أو عوائق".

و عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة حول سوريا، يوم الاثنين، حث خلالها المبعوث الأممي الخاص استيفان دي ميستورا، أعضاء المجلس على إنشاء آلية تحقيق.

ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية، على مجلس الامن، مشروع قرار معدل، يقضي بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لمدة عام، مع إمكانية تمديد مهامها، وذلك قبيل عقد مجلس الامن اجتماع لبحث ملف استخدام الكيماوي السوري..

ويعمل مجلس الأمن على إعداد مشروع قرار بشأن استخدام الكيميائي في سوريا، على خلفية الأنباء حول استهداف بلدة دوما بريف دمشق بمواد سامة السبت الماضي

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي ادى الى مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث تتواصل المشاروات الامريكية الفرنسية بخصوص الرد على الهجوم، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد ايضا على الحادثة، فيما اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.