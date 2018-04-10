أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عن وقوع انفجار ضخم في مدينة ادلب أدى إلى مقتل وجرح العشرات و خسائر مادية كبيرة.

وأضافت المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التفجير مجهول المصدر وقع مساء الاثنين، نتج عنه سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وتحدثت بعض المصادر ان حصيلة التفجير وصلت الى 30 قتيل و اكثر من 130 جريح.

وأشارت إلى أن التفجير وقع ضمن مبنى سكني أدى بالتالي إلى تدمير شارع كامل في مدينة ادلب .

ورجحت بعض المصادر أن يكون التفجير ناتج عن قصف من بوارج روسية بالبحر الأبيض المتوسط أو الطائرات الحربية

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن عملية التفجير الذي ضرب مدينة ادلب.

وتشهد محافظة ادلب من فترة لأخرى عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة وعمليات اغتيال كان آخرها في شباط الماضي، حيث وقعت عدة تفجيرات في وقت واحد بعدة مناطق من المحافظة وريفها ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام"، " جبهة النصرة" سابقاً، على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المسلحة الأخرى على مناطق محدودة فيها.

سيريانيوز