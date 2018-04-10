يعتزم لبنان تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بسبب استخدام أجوائه للاعتداء علي سوريا، على خلفية الهجوم الصاروخي الذي شن على قاعدة عسكرية بسوريا ، عبر المجال الجوي اللبناني.

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ودانت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، نشرته وكالات انباء، "الغارات التي تعرضت لها سوريا"، مؤكدة على "مواقفها السابقة، بوجوب عدم استعمال الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا".

وجاء ذلك عقب يوم على اعلان النظام السوري عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة استهداف إسرائيلي لمطار "التيفور" في حمص بضربات صاروخية، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان .

كما اتهم الجيش الروسي إسرائيل بشن ضربات صاروخية على القاعدة العسكرية،عبر المجال الجوي اللبناني.

ولم يصدر الجانب الإسرائيلي حتى الآن أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي دوره في الهجوم.

وسبق ان حذرت الخارجية اللبنانية إسرائيل من مغبة استخدام الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا

وشن الطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هجمات على أهداف عسكرية منها إيرانية، كانت آخرها في شباط الماضي، في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, حيث أعلن النظام أن دفاعاته الجوية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.