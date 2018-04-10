قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، يوم الثلاثاء، إن بلاده ستسلم منطقة عفرين لحكومة مركزية سورية، بعد القضاء على الإرهاب فيها.

وقال جانيكلي للصحفيين في البرلمان إن "تركيا ستواصل اتخاذ إجراءات في منطقة عفرين السورية، لحين القضاء على كل التهديدات الإرهابية هناك".

واضاف جانيكلي إنه "سيجري تسليم عفرين لحكومة مركزية سورية ستتشكل بعد إجراء انتخابات ".

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان قال في اذار الماضي، ان بلاده ستسلم عفرين لأهلها الأصليين بعد القضاء على "الإرهابيين" فيها.

وكانت كل من موسكو وطهران دعتا مؤخراً تركيا إلى تسليم عفرين للسلطات السورية، بعد انتهاء عملية "غصن الزيتون". وتمكنت القوات التركية في 18 آذار من السيطرة على مركز مدينة عفرين، بعد عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" بدأتها مع فصائل "الجيش الحر" المعارض في 20 كانون الثاني الماضي، ضد مقاتلين أكراد.

وتخوض أنقرة عملياتها العسكرية ضد تنظيمات "قوات سوريا الديمقراطية" و "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.

سيريانيوز