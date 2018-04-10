هدد كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني علي اكبر ولايتي، يوم الثلاثاء، بالرد على اسرائيل بعد شنها هجوماً على سوريا أمس الاثنين.

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ونقلت قناة (الميادين) عن ولايتي في تصريحات لدى وصوله الى دمشق،، إن "جريمة إسرائيل" باستهداف قاعدة جوية سورية "لن تمر دون رد".

وكانت ايران دانت الاثنين، الغارات الجوية على قاعدة عسكرية بسوريا، واعتبرت ان الهجوم يعقد الازمة، مشيرة الى وجود قتلى ايرانيين من بين ضحايا الحادث.

وجاء ذلك عقب اعلان النظام السوري عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة استهداف إسرائيلي لمطار "التيفور" في حمص بضربات صاروخية، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان .

كما اتهم الجيش الروسي إسرائيل بشن ضربات صاروخية على القاعدة العسكرية،عبر المجال الجوي اللبناني.

ولم يصدر الجانب الإسرائيلي حتى الآن أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي دوره في الهجوم.

وشن الطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هجمات على أهداف عسكرية منها إيرانية، كانت آخرها في شباط الماضي، في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, حيث أعلن النظام أن دفاعاته الجوية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.