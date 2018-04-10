حذرت السلطات الفرنسية، يوم الثلاثاء، من رد في حال تم تجاوز الخط الأحمر في سوريا، وذلك على ضوء التقارير حول شن الجيش النظامي هجوما بمواد سامة على دوما بريف دمشق.

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ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو قوله، في تصريح لإذاعة أوروبا، إن تبادل "المعلومات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، يؤكد بشكل مسبق على استخدام الأسلحة الكيميائية".

وأجرى ترامب وماكرون خلال 24 ساعة اتصالين هاتفيين، حيث ناقشا مواصلة التنسيق بخصوص الرد على الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما الذي وقع السبت الماضي

وأضاف المتحدث الفرنسي "إذا تم تحديد المسؤوليات، فإن ماكرون قد ذكر مرارا وتكرارا، أنه إذا تم تجاوز الخط الأحمر، سيقوم بالرد"

وعقد مجلس الأمن اجتماعا، يوم الاثنين، حول ملف الكيماوي السوري، وسط مواجهات نشبت بين روسيا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا من جهة اخرى على خلفية الهجوم في بلدة دوما، الذي يرجح انه كيماوي .

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي ادى الى مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق، حيث هددت واشنطن النظام السوري بدفع "ثمن باهظ"، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد على الهجوم، فيما اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.