سجل سعر الذهب، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 200 ليرة عن آخر سعر له، وبلغ الغرام 16400 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط 16400 ليرة للمبيع، و16300 ليرة للشراء.

وحددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ14057 ليرة للمبيع، وبـ13957 ليرة للشراء.

وقالت الجمعية ان سعر المعدن الثمين ارتفع عالمياً، حيث بلغ سعر الأونصة 1337 دولار.

وكان سعر الذهب شهد نوعاً من الثبات لعدة أيام عند حدود 16200 ليرة لغرام الـ21 قيراط.

سيريانيوز