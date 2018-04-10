ارتفع عدد قتلى المقاتلين الإيرانيين جراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية بسوريا الذي وقع امس الاثنين.

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وأفادت وكالة (تسنيم) الايرانية " بارتفاع عدد القتلى الإيرانيين إلى 7 جراء الهجوم الإسرائيلي على مطار تيفور في سوريا."

من جهته، أعلنت صحيفة (سازندكي) الإيرانية عن " مقتل 15 من القوات الإيرانية في الغارة الإسرائيلية أمس على قاعدة عسكرية في سوريا".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فان من بين القتلى "ضابطا برتبة رفيعة هو العقيد مهدي دهقان يزدلي"، قتل في الغارة الإسرائيلية في مطار "تيفور" شرق حمص، فجر أمس الاثنين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "جثث القتلى وصلت إلى مدينة قم الإيرانية"، دون تحديد مكان وزمان تشييعهم.

وكانت وكالة (فارس) الإيرانية أفادت امس الاثنين، 4بسقوط 4 مقاتلين إيرانيين بين ضحايا القصف الصاروخي على مطار "التيفور" (T4) العسكري في ريف حمص الشرقي .

وأعلن مصدر عسكري، يوم الاثنين، ان قتلى وجرحى سقطوا نتيجة استهداف اسرائيلي لمطار التيفور في حمص بضربات صاروخية، مشيرا الى ان الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان .

كما اتهم الجيش الروسي اسرائيل بشن ضربات صاروخية على القاعدة العسكرية،عبر المجال الجوي اللبناني.

ولم يصدر الجانب الإسرائيلي حتى الآن أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي دوره في الهجوم.

وشن الطيران الإسرائيلي في الاونة الاخيرة هجمات على أهداف عسكرية منها ايرانية، كانت اخرها في شباط الماضي، في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, حيث اعلن النظام ان دفاعاته الجوية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.