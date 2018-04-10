اتهم البيت الأبيض روسيا، يوم الاثنين، بمخالفة التزامها بإنهاء برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، وذلك في أعقاب تقارير عن هجوم يشتبه انه كيماوي في بلدة دوما بريف دمشق.

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ونقلت وسائل اعلام عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قولها، في تصريح للصحفيين، إن "الهجوم يتسق مع نمط مؤكد لاستخدام أسلحة كيماوية من جانب الرئيس بشار الأسد، وإن روسيا وإيران تتحملان أيضا المسؤولية لدعمهما المادي للحكومة".

وأضافت ”بات جليا أيضا الآن أن روسيا خالفت التزاماتها بضمان إنهاء برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري“.

ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، على مجلس الامن، مشروع قرار معدل، يقضي بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لمدة عام، مع إمكانية تمديد مهامها، وذلك قبيل عقد مجلس الامن اجتماع لبحث ملف استخدام الكيماوي السوري..

وعقد مجلس الامن الدولي، الاثنين، اجتماعاً لبحث ملف استخدام الكيماوي بسوريا، حيث قدمت واشنطن مشروع قرار يقضي بتمديد الية

ومن المقرر ان يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بشأن سوريا في وقت قريب، في أعقاب تقارير عن هجوم يعتقد انه كيماوي في بلدة دوما بريف دمشق، وتم تحميل النظام السوري المسؤولية عنه.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعلن، يوم الاثنين، ان الولايات المتحدة لا تستبعد تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الجيش النظامي، ردا على هجوم دوما.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي ادى الى مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق، حيث هددت واشنطن النظام السوري بدفع "ثمن باهظ"، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد على الهجوم، فيما اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.