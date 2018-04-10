كشف مسؤولون أمريكيون، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدرس حاليا القيام برد عسكري جماعي، على خلفية هجوم يشتبه انه كيماوي في بلدة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

واقر المسؤولون لوكالة (رويترز)، لم يكشفوا عن هوياتهم، بأن "الخيارات العسكرية قيد التطوير".

ومن المقرر ان يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بشأن سوريا في وقت قريب، في أعقاب تقارير عن هجوم يعتقد انه كيماوي في بلدة دوما بريف دمشق، وتم تحميل النظام السوري المسؤولية عنه.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعلن، يوم الاثنين، ان الولايات المتحدة لا تستبعد تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الجيش النظامي، ردا على هجوم دوما.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي ادى الى مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق، حيث هددت واشنطن النظام السوري بدفع "ثمن باهظ"، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد على الهجوم، فيما اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.