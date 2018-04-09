كشفت مصادر حكومية أمريكية، يوم الاثنين، أن تقديرات أولية أمريكية تشير إلى استخدام "غاز أعصاب" في الهجوم الذي وقع ببلدة دوما بالغوطة الشرقية السبت الماضي.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن المصادر قولها ان "الأمر يتطلب المزيد من الأدلة لتحديد نوع الغاز السام".

واشارت المصادر الى أن الحكومة الأمريكية"لم تحدد بشكل حاسم إن كانت قوات الحكومة السورية هي من نفذ الهجوم".

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي ادى الى مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق اليوم، مع فريق الأمن القومي للولايات المتحدة الخيارات المحتملة في التعامل مع هجوم كيميائي على مدينة دوما.

واتهم الرئيس الأمريكي ، الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي بمدينة دوما ، محملاً روسيا وإيران المسؤولية عن دعمه، متوعداً بأن "الثمن سيكون باهظا ".

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق، حيث هددت واشنطن النظام السوري بدفع "ثمن باهظ"، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد على الهجوم، فيما اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.