أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، انه سيتخذ قراراً بشأن سوريا في غضون 24 أو 48 ساعة القادمة، في أعقاب تقارير عن هجوم يعتقد انه كيماوي في بلدة دوما بريف دمشق، وتم تحميل النظام السوري المسؤولية عنه.

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ونقلت وكالات انباء عن ترامب قوله، في اجتماع لمجلس الوزراء، إنه "يتحدث مع القادة العسكريين وسوف يحدد المسؤول عن الهجوم على دوما، سواء كان روسيا أم حكومة الرئيس بشار الأسد أم إيران أم الثلاثة معا".

وأضاف ترامب انه "سيتخذ قرارا بشأن سوريا خلال 24-48 ساعة القادمة، وربما سيتخذ هذا القرار في نهاية اليوم"، مشيرا الى انه لايستبعد الخيار العسكري في سوريا".

وجاء ذلك عقب اعلان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ان الولايات المتحدة لا تستبعد تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الجيش النظامي، ردا على الهجوم الذي يعتقد أنه كيماوي في مدينة دوما بريف دمشق.

واتهم الرئيس الأمريكي ، الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي بمدينة دوما ، محملاً روسيا وإيران المسؤولية عن دعمه، متوعداً بأن "الثمن سيكون باهظا ".

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي ادى الى مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق، فيما اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.

يشار الى ان واشنطن، وجهت في نيسان 2017، ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات بريف حمص، قالت انها رد على هجوم كيميائي نفذه الجيش النظامي على بلدة خان شيخون بريف ادلب.