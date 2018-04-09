نددت الحكومة الأردنية، يوم الاثنين، بالهجوم الذي يعتقد انه كيماوي في بلدة دوما بريف دمشق، داعية المجتمع الدولي الى اتخاذ "موقف مناسب" من مرتكبيه.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة (بترا) عن الناطق باسم الحكومة محمد المومني إن ”الأردن يدين ويستنكر بشدة وقوع هذه الجريمة الهمجية ليدعم توجه منظمة الأسلحة الكيميائية إلى إجراء تحقيق شامل في هذا الاعتداء الذي أسفر عن قتل العشرات من المدنيين “.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي ادى الى مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ومن المقرر ان يتخذ الرئيس الامريكي دونالد ترامب قراراً بشأن سوريا في غضون 24 أو 48 ساعة القادمة، في أعقاب تقارير عن هجوم يعتقد انه كيماوي في بلدة دوما بريف دمشق، وتم تحميل النظام السوري المسؤولية عنه.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق، حيث هددت واشنطن النظام السوري بدفع "ثمن باهظ"، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد على الهجوم، فيما اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.