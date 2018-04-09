اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، النظام السوري وحلفائه بمنع ادخال مراقبين دوليين الى منطقة دوما، عقب توارد التقارير عن شن الجيش النظامي هجوما بمواد سامة في البلدة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالات انباء عن الخارجية الامريكية قولها ان ”الهجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في منطقة عمليات للنظام السوري في دوما، حيث تحاول قوات النظام طرد المعارضة".

وأضافت الوزارة ان "الأعراض على ضحايا هجوم دوما هي نتيجة التعرض لغاز الأعصاب وغازات تسبب الاختناق".

وكانت مصادر حكومية أمريكية كشفت، يوم الاثنين، أن تقديرات أولية أمريكية تشير إلى استخدام "غاز أعصاب" في الهجوم الذي وقع ببلدة دوما بالغوطة الشرقية السبت الماضي.

وبينت ان ”الأعراض التي بدت على ضحايا دوما التي أبلغ عنها مهنيون طبيون موثوق بهم وظهرت في صور ولقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تتسق مع التعرض لمادة تسبب الاختناق أو غاز أعصاب من نوع ما“.

ودعت الخارجية الامريكية "سوريا وروسيا إلى فتح المنطقة أمام المراقبين الدوليين لدخول دوما"، محذرة من "عواقب لهذا الفظائع الغير مقبولة"

.واشارت الخارجية الامريكية الى انها " تبحث مع الحلفاء الرد على الهجوم الكيميائي على دوما".

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي ادى الى مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ومن المقرر ان يتخذ الرئيس الامريكي دونالد ترامب قراراً بشأن سوريا في غضون 24 أو 48 ساعة القادمة، في أعقاب تقارير عن هجوم يعتقد انه كيماوي في بلدة دوما بريف دمشق، وتم تحميل النظام السوري المسؤولية عنه.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق، حيث هددت واشنطن النظام السوري بدفع "ثمن باهظ"، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد على الهجوم، فيما اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.