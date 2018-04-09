قالت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الاثنين، ان سوريا حذرت من التداعيات الخطيرة لاعتداءات إسرائيل على مطار "تيفور" العسكري في حمص.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن وزارة الخارجية قولها، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن "اعتداءات الطيران الإسرائيلي على مطار (تيفور) العسكري ما كان ليتم لولا الدعم للامحدود الذي تقدمه الإدارة الأميركية لهذا الكيان الصهيوني".

وأشارت الخارجية إلى أن "هذا الاعتداء الإسرائيلي يشكل رداً غير مباشر على نجاح الجيش العربي السوري في طرد المجموعات المسلحة من ضواحي مدينة دمشق وريفها ومناطق سورية أخرى".

وأعلن مصدر عسكري، يوم الاثنين، ان قتلى وجرحى سقطوا نتيجة استهداف إسرائيلي لمطار "التيفور" في حمص بضربات صاروخية، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان .

كما اتهم الجيش الروسي إسرائيل بشن ضربات صاروخية على القاعدة العسكرية،عبر المجال الجوي اللبناني.

ولم يصدر الجانب الإسرائيلي حتى الآن أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي دوره في الهجوم.

وشن الطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هجمات على أهداف عسكرية منها إيرانية، كانت آخرها في شباط الماضي، في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, حيث أعلن النظام أن دفاعاته الجوية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.

سيريانيوز