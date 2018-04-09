نفى مصرف سورية المركزي يوم الاثنين، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن طرح فئة خمسة آلاف ليرة في الأسواق، داعيا المواطنين ومختلف الفعاليات الاقتصادية إلى توخي الدقة وعدم تصديق أي خبر إلا إذا كان صادرا عن المصرف المركزي.

ونقلت وكالة سانا عن المرزي قوله في بيان، ان "بعض المواقع الإلكترونية نقلت خبر المؤتمر الصحفي للعام الماضي الذي جرى فيه الإعلان عن طرح فئة ألفي ليرة واعتبرته إعلاناً مناسباً للتشويش على السياسة النقدية"".

واشار الى ان "ذلك يأتي في إطار الحملة المستمرة للتشويش على مكتسبات الاقتصاد السوري عموما ونتائج السياسة النقدية التي حققت استقرارا نسبيا لليرة السورية".