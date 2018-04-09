أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، عن رفضه لمزاعم استخدام القوات النظامية السورية للأسلحة الكيماوية في سوريا.

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وأوضح الكرملين، في بيان، نشر عبر موقعه، ان بوتين والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ناقشا هاتفياً، الآراء حول الوضع في سوريا، بما في ذلك الاتهامات الموجهة إلى دمشق الرسمية من قبل عدد من الدول الغربية باستخدام السلاح الكيميائي".

وشدد الرئيس الروسي، بحسب البيان، على " أهمية حشد جهود المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية إلى محتاجيها في جميع أنحاء سوريا، بموجب القرار 2401 لمجلس الأمن الدولي".

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي ادى الى مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق، حيث هددت واشنطن النظام السوري بدفع "ثمن باهظ"، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد على الهجوم، فيما اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.