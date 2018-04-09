كشف مسؤولين امريكيين اثنين، يوم الاثنين، أن إسرائيل أبلغت واشنطن بخططها عن الهجوم الذي شنّته علىقاعدة عسكرية في سوريا.

وذكرت وسائل اعلام ان مسؤولين امريكيين أكدا، لقناة "NBC News" أن "الغارات، التي استهدفت فجر يوم الاثنين قاعدة T4 السورية نفذها الطيران الإسرائيلي".

وأشارا الى ان "إسرائيل أبلغت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) بالعملية مسبقا وبالخطط لتوجيه ضربة الى قاعدة جوية سورية"".

ولم يصدر الجانب الإسرائيلي حتى الآن أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي دوره في الهجوم.

وأعلن مصدر عسكري، في وقت سابق من يوم الاثنين، أن قتلى وجرحى سقطوا نتيجة استهداف إسرائيلي لمطار "تيفور" في حمص بضربات صاروخية، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان .

وجاءت الضربة الإسرائيلية لمطار عسكري في حمص، بعد ساعات من تحذير أمريكي بأن الثمن سيكون باهظاً، اثر تقارير عن تنفيذ الجيش النظامي هجمات بالكيميائي على مدينة دوما بريف دمشق.