"الغارات الإسرائيلية على قاعدة عسكرية بسوريا مقلقة "

رفض الكرملين، يوم الاثنين، ما وصفه بالاهانات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق الرئيس بشار الأسد، معتبرا اياها "غير مقبولة".

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ونقلت وسائل إعلام عن السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله ، خلال مؤتمر صحفي، ان الأسد يعد "الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية ، ومن غير اللائق استخدام كلمات مهينة بحقه كرئيس شرعي للبلاد".

وجاء ذلك رداً على الشتائم التي وجهها ترامب، عبر تغريدة نشرها الأحد، بحق الاسد، عقب الأنباء عن استخدام مواد سامة في مدينة دوما، حيث توعد الأسد بدفع “ثمن باهظ"، محملا روسيا وإيران المسؤولية عما حدث.

ومن المقرر أن يبحث ترامب، في وقت لاحق اليوم، مع فريق الأمن القومي للولايات المتحدة الخيارات المحتملة في التعامل مع هجوم كيميائي على مدينة دوما.

وشدد بيسكوف على أن "المزاعم عن استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في مدينة دوما مجرد استفزاز"، مشيرا إلى أن "بوتين ووزارة الدفاع الروسية سبق أن حذرا من سير التحضيرات للقيام باستفزازات كهذه في المنطقة".

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي ادى الى مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

وأكد بيسكوف "ضرورة إجراء تحقيق مفصل في ما حدث"، مضيفا أنه"من الخطأ والخطير استخلاص أي استنتاجات في المرحلة الراهنة، دون الحصول على معلومات كافية عن الحادث".

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ،وسط دعوات إلى فتح تحقيق، فيما اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.

وعن الهجوم الاسرائيلي على قاعدة سورية، اعرب بيسكوف، عن "القلق: من استهداف المطار العسكري الذي يقع في ريف حمص الشرقي ، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يجرِ بعد مشاورات مع الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص".

وجاء ذلك في وقت وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التطورات التي شهدتها سوريا والمتمثلة في قصف إسرائيل القاعدة العسكرية السورية (تيفور) بأنها "تطورات خطرة".

وأعلن مصدر عسكري في وقت سابق من يوم الاثنين، ان طائرات اسرائيلية قصفت بـ8 صواريخ مطار التيفور، وتم التصدي لها عبر وسائط الدفاع الجوي.