دانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قاعدة عسكرية في سوريا، واعتبرت ان هذه الاعتداء يهدف الى تغطية المجازر التي ترتكب في قطاع غزة.

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ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله ان "الغارات التي أعلنت روسيا وسوريا أنها نفذت من قبل سلاح الجو الإسرائيلي تمثل انتهاكا لسيادة لسوريا و للقانون الدولي وتعقّد من ظروف الأزمة ".

وسبق أن أفادت وكالة (فارس) الإيرانية بأن 4 مقاتلين إيرانيين على الأقل قتلوا جراء القصف الذي تعرض له مطار "التيفور" (T4) في ريف حمص الشرقي، بينما تحدث نشطاء سوريون عن 14 قتيلا بين القوات السورية وحلفائها.

وأعلن مصدر عسكري، يوم الاثنين، ان قتلى وجرحى سقطوا نتيجة استهداف اسرائيلي لمطار التيفور في حمص بضربات صاروخية، مشيرا الى ان الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان .

كما اتهم الجيش الروسي إسرائيل بشن ضربات صاروخية على القاعدة العسكرية،عبر المجال الجوي اللبناني.

ولم يصدر الجانب الإسرائيلي حتى الآن أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي دوره في الهجوم.

وشن الطيران الإسرائيلي في الاونة الاخيرة هجمات على أهداف عسكرية منها ايرانية، كانت اخرها في شباط الماضي، في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, حيث اعلن النظام ان دفاعاته الجوية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.