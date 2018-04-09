لقي 4 مقاتلين إيرانيين مصرعهم، يوم الاثنين، جراء استهداف قاعدة عسكرية بريف حمص الشرقي، في هجوم أعلنت سوريا وروسيا أنه نفذ من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

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وأفادت وكالة (فارس) الإيرانية "بسقوط ثلاثة مقاتلين إيرانيين بين ضحايا القصف الصاروخي على مطار "التيفور" (T4) العسكري في ريف حمص الشرقي فجر اليوم.".

وأوضحت الوكالة أن الضحايا الإيرانيين هم "مهدي لطفي نياسر، وهو من قوات الجو التابعة "الحرس الثوري"، وعمار موسوي، وأكبر زوار جنتي".

وكان نشطاء سوريون معارضون من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" سجلوا، في وقت سابق من اليوم، سقوط 14 قتيلا في صفوف القوات النظامية وحلفائها، جراء استهداف مساحة القاعدة العسكرية السورية ومحيطها.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله إن بين الضحايا "مقاتلين إيرانيين،".

وأعلن مصدر عسكري، يوم الاثنين، ان قتلى وجرحى سقطوا نتيجة استهداف اسرائيلي لمطار التيفور في حمص بضربات صاروخية، مشيرا الى ان الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان .

كما اتهم الجيش الروسي اسرائيل بشن ضربات صاروخية على القاعدة العسكرية،عبر المجال الجوي اللبناني.

وشن الطيران الإسرائيلي في الاونة الاخيرة هجمات على أهداف عسكرية منها ايرانية، كانت اخرها في شباط الماضي، في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, حيث اعلن النظام ان دفاعاته الجوية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.