قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الاثنين، أنه يتعين على تركيا تسليم منطقة عفرين بريف حلب إلى السلطات السورية، بعد انتهاء عملية "غصن الزيتون".

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلامية أن " قضية عفرين تمت مناقشتها خلال القمة الثلاثية الروسية–التركية–الإيرانية في أنقرة يوم 4 نيسان".

واستضافت العاصمة التركية أنقرة منذ أيام القمة الثلاثية بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني حيث تم التوصل لبيان ختامي، اكدوا من خلاله على عدة امور ابرزها على دعم عملية أستانا باعتبارها الصيغة الوحيدة الناجحة في تسوية الأزمة السورية, كما اتفقوا على مواصلة التعاون على تعزيز وقف النار ودعم العملية التفاوضية و مقررات مؤتمر سوتشي.

وأوضح أنه جرى بحث القضية في سياق الموقف الذي أفصح عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أي "في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة باللعب مع الفصائل الكردية بشأن إقامة حزام أمني على الحدود مع العراق، رأى الرئيس أردوغان في هذه الخطط خطرا على المصالح الأمنية التركية ".

وتابع لافروف أن "الرئيس أردوغان لم يعلن أبدا أن تركيا تريد احتلال عفرين، ونحن ننطلق دائما من أن السبيل الأسهل لتطبيع الوضع في عفرين الآن، بعد إعلان الجانب التركي عن تحقيق الأهداف التي كانت أمامه بشكل عام، هو إعادة المنطقة لسيطرة الحكومة السورية ".

وتمكنت القوات التركية في 18 آذار من السيطرة على مركز مدينة عفرين، بعد عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" بدأتها مع فصائل "الجيش الحر" المعارض في 20 كانون الثاني الماضي، ضد مقاتلين أكراد.

وتخوض أنقرة عملياتها العسكرية شمال سوريا ضد تنظيمات "قوات سوريا الديمقراطية" و "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.

سيريانيوز