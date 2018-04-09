أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على ضرورة التعاون مع روسيا لمنع استهدف مدنيين في سوريا، وذلك رداً على الهجوم في بلدة دوما بالغوطة الشرقية ، والذي تم اتهام الجيش النظامي باستخدام مواد سامة .

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مصادر بالرئاسة التركية ان اردوغان اعرب لبوتين عن "قلقه إزاء الهجمات التي وقعت في دوما بالغوطة الشرقية".

وأكد الرئيس التركي على " أهمية التعاون المشترك مع روسيا لمنع سقوط ضحايا مدنيين في سوريا"، مشدداً على "أهمية التعاون بين البلدين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان".

وكانت تقارير معارضة، أفادت يوم السبت، عن تعرض مدينة دوما لهجمات باستخدام مواد سامة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، متهمة الجيش النظامي بتنفيذ الهجوم.

ونفى مصدر رسمي سوري الأنباء عن هجوم كيميائي في دوما، معتبرا انها فبركات تهدف لعرقلة تقدم الجيش النظامي، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدء تحقيق في تقارير أفادت بأن دوما تعرضت لهجوم بمواد كيميائية.

من جهته، اعلن الكرملين، في بيان، انه "تمت مناقشة مسار تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع مجلس التعاون الروسي التركي الذي عقد في أنقرة"، كما تم مناقشة الآراء حيال التسوية السورية واتفقا على استمرار الاتصالات بهذا الصدد".

واستضافت العاصمة التركية أنقرة منذ أيام القمة الثلاثية بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني حيث تم التوصل لبيان ختامي، اكدوا من خلاله على عدة امور ابرزها على "دعم عملية أستانا باعتبارها الصيغة الوحيدة الناجحة في تسوية الأزمة السورية", كما اتفقوا على "مواصلة التعاون على تعزيز وقف النار ودعم العملية التفاوضية و مقررات مؤتمر سوتشي".