دعا رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري إلى تحرك دولي سريع لمحاسبة النظام السوري على جرائمه، وذلك رداً على هجوم يعتقد انه كيماوي في بلدة دوما بالغوطة الشرقية ، والذي تم اتهام الجيش النظامي بتنفيذه

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وقال الحريري، في تغريدات على صفحته (تويتر)، ان "الوضع في سوريا بحاجة إلى معالجة دولية جذرية ولم تعد تفيد فيه الحلول الترقيعية".

وأضاف الحريري ان "المسؤولية تقع أولا على عاتق الأمم المتحدة التي يتوجب عليها من الناحية الأخلاقية أن تعلن موقفا تاريخيا توضح فيه عجزها عن فعل شيء لإنقاذ الشعب السوري في ظل مصادرة قرارات المنظمة الدولية وشللها التام".

واعتبر الحريري ان "سكوت المجتمع الدولي هو من جعل النظام وحلفاءه يرتكبون كل هذه الجرائم، ولإيقافها لا بد من تحرك دولي سريع لمحاسبة النظام السوري والدول التي تقف إلى جانبه".

واردف الحريري ان "روسيا الشريكة في قتل الشعب السوري تنفي فورا استخدام السلاح الكيميائي في سوريا دون تحقيق ودون لجان".

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي ادى الى مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق، حيث هددت واشنطن النظام السوري بدفع "ثمن باهظ"، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد على الهجوم، فيما اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.