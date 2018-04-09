تقرير: "واتس اب بزنس" قادم لمنصة ويندوز علوم وتكنولوجيا شارك

كشف تقرير متخصص أن نسخة WhatsApp for Business على وشك الوصول إلى منصة ويندوز.

وقال موقع mspoweruser الأمريكي، ان نسخة الأعمال من "واتس آب" هي نسخة خاصة لمستخدمي الشركات الصغيرة ما يتيح لهم تقديم دعم خدمة العملاء لمستخدمي "واتس آب" العاديين. وأوضح الموقع، ان ذلك يتم من خلال إنشاء ملف تعريف يتم التحقق منه وأدوات تحليلية خاصة غير متوفرة لمستخدمي "واتس آب" العاديين. وكانت خدمة التراسل الفوري "واتس آب"، قد أطلقت نسخة الأعمال من تطبيقها في وقت سابق لمنصة أندرويد. سيريانيوز

2018-04-09 08:17:10 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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