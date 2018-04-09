أطلق تطبيق "سناب شات" ميزة "ملصقات الوجه" لمستخدمي هواتف ايفون X، والتي تتواجد ضمن خاصية selfie-Lenses، إذ تضم ثلاثة ملصقات جديدة، تعتمد على تقنية الواقع المعزز.

وقال موقع fonearena الهندي، ان "سناب شات" يقدم تقنية رسم الوجه في ايفون X لوضع قناع على وجه المستخدم بشكل أكثر واقعية وتتبع حركته بدقة أكبر.

وتشمل الملصقات الثلاثة قناع Mardi Gras-esque mask وDay of the Dead skull وغطاء عين مطلى بالذهب.

ويمكن للمستخدمين الحصول على هذه الملصقات الجديدة من خلال تحميل أحدث إصدار من تطبيق سناب شات وتثبيته على هاتف آيفون X، وبمجرد فتح التطبيق يقوم المستخدم بتوجيه الكاميرا الأمامية على وجهه ثم يقوم بالضغط عليه لتظهر له أحدث ملصقات الوجه ويقوم باختيار الملصق الذى يريده، ثم يضغط على زر الالتقاط.

يشار الى ان "أبل" قامت بتجربة واختبار هذه الملصقات في أيلول الماضي، إلا أنهم أصبحوا متوفرين الآن على تطبيق سناب شات على نظام iOS.

سيريانيوز