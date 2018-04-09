رفعت شركة أمريكية، دعوى ضد "آبل" بتهمة سرقة براءات اختراع واستخدام تقنية رصد معدل ضربات القلب بساعة "آبل ووتش".

وكشفت شركة "أومني ميدسي"، التي تتخذ من ولاية ميشيغان مقراً لها، انها وشركة "آبل" كانتا تجريان محادثات بين عامي 2014 و 2016 ، بالتزامن مع عملية تطوير الجيل الأول من طرازات ساعة أبل ووتش، وخلال هذه المحادثات، قيل إن الشركتين تعملان من أجل تحقيق هدف الشراكة المتبادلة، ولكن في النهاية، اختارت شركة أبل عدم إتمام أي اتفاقات.

وتزعم الشركة، انه بعد انتهاء المحادثات ، قدمت "آبل" تكنولوجيات استغلت ثلاثة براءات اختراع خاصة بها، ولهذا السبب، تسعى الشركة الآن للحصول على تعويضات من أبل.

وتسعى الشركة للحصول على أمر قضائي ضد منتجات "آبل"، عن طريق رفع دعوى في المنطقة الشرقية من ولاية تكساس، وهى المنطقة التي لديها تاريخ بأخذ مطالبات براءات الاختراع على محمل الجد.

سيريانيوز