أثرت فضيحة تسريب البيانات الأخيرة المتعلقة بـ"فيسبوك" على ثقة المستخدمين بالميزات التي تدعمها الشبكة، وخاصة تلك التي يمكنها التعرف على ملامح الوجه.

ولإلغاء تفعيل ميزة facial recognition التي يوفرها موقع "فيسبوك" لمستخدميه، إذا كنت تريد التمتع بدرجة أعلى من الخصوصية، عليك اتباع الخطوات التالية: - قم بالدخول على الإعدادات داخل تطبيق فيس بوك اضغط على خيار Face Recognition - ستجد زر Edit بجانب خيار Face Recognition قم بالضغط عليه - اضغط على NO من أجل إلغاء التفعيل وبعد ذلك CLOSE. - إذا كنت تريد إعادة تفعيل الميزة للاستفادة من مزاياها اتبع نفس الخطوات واختر YES بدلاً من NO. يشار إلى أن "فيسبوك" وبفضل خوارزميات الكمبيوتر، يأخذ الصور التي يقوم المستخدم بتحميلها ويحللها بشكل يسمح له بتحديد وجهه على الشبكة الاجتماعية. كما تسمح هذه الميزة ايضاً بمعرفة إذا كان أي شخص قام بنشر صورة لك دون معرفتك. سيريانيوز

