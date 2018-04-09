أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الاثنين، أنها بدأت بالتحقق من تقارير حول هجوم كيميائي محتمل في مدينة دوما السورية، السبت الماضي.

وقالت المنظمة في بيان، ان " مركز عمليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يراقب عن كثب الحادث ويجرى تحليلاً أوليا لتقارير الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية".

وتابعت المنظمة ان "بعثة تقصي الحقائق ستقدم تقاريرها الأولية إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية."

ولفت البيان الى "أن بعثة تقصى الحقائق تقوم بجمع معلومات إضافية من جميع المصادر المتاحة لتحديد ما إذا كانت الأسلحة الكيميائية قد استخدمت".

تقارير معارضة، افادت يوم السبت، عن تعرض مدينة دوما لهجمات باستخدام مواد سامة، أسفرت عن مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، متهمة الجيش النظامي بتنفيذ الهجوم.

ونفى مصدر رسمي سوري الأنباء عن هجوم كيميائي في دوما، معتبرا انها فبركات تهدف لعرقلة تقدم الجيش النظامي، الأمر الذي ايدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

سيريانيوز