أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، يوم الاثنين، أن أطباء سوريين في دوما نفوا وصول مرضى بأعراض تسمم كيميائي.

وقال المركز في بيان، ان "ممثلي المركز زاروا مستشفى في دوما حيث زعمت المعارضة، حدوث هجوم كيميائي، والتقوا مع الأطباء والموظفين، مؤكدا أن الاطباء السوريين في دوما نفوا وصول مرضى بأعراض تسمم كيميائي."

وأوضح البيان ان "ممثلي المركز سألوا الأطباء والموظفين في مستشفى دوما، وهم نفوا المعلومات التي زعمت عن وصول مرضى بأعراض تسمم كيميائي".

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدء تحقيق في تقارير أفادت بأن دوما تعرضت لهجوم بمواد كيميائية.

وكانت تقارير معارضة، افادت يوم السبت، عن تعرض مدينة دوما لهجمات باستخدام مواد سامة، أسفرت عن مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، متهمة الجيش النظامي بتنفيذ الهجوم.

ونفى مصدر رسمي سوري الأنباء عن هجوم كيميائي في دوما، معتبرا انها فبركات تهدف لعرقلة تقدم الجيش النظامي، الأمر الذي ايدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

سيريانيوز