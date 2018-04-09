أدانت ألمانيا، يوم الاثنين، استخدام أسلحة كيماوية في مدينة دوما بريف دمشق، وقالت إن الملابسات تشير إلى أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي "تدين الحكومة الاستخدام الجديد للغاز السام بأشد لهجة ممكنة... تصرفات النظام مقيتة".

وتابع زايبرت "المسؤولون عن استخدام الغاز السام... يجب تحميلهم المسؤولية... ملابسات استخدام الغاز السام هذه المرة تشير إلى مسؤولية نظام الأسد".

وكانت كل من تركيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وقطر والسعودية والاتحاد الأوروبي، أدانوا يوم الأحد هجمات "كيميائية" على مدينة دوما وطالبوا بتحقيق ومحاسبة المسؤولين عنه.

وجاءت الإدانات اثر تقارير معارضة، افادت يوم السبت، عن تعرض مدينة دوما لهجمات باستخدام مواد سامة، أسفرت عن مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، متهمة الجيش النظامي بتنفيذ الهجوم.

ونفى مصدر رسمي سوري الأنباء عن هجوم كيميائي في دوما، معتبرا انها فبركات تهدف لعرقلة تقدم الجيش النظامي، الأمر الذي ايدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

سيريانيوز