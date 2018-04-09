وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الاثنين، التطورات التي شهدتها سوريا والمتمثلة في قصف إسرائيل القاعدة العسكرية السورية (تيفور) بأنها "تطورات خطرة".

وأوضح الوزير الروسي في مؤتمر صحفي، أن "هذه التطورات خطرة في ظل وجود لاعبين لم يستدعهم أحد إلى سوريا، ولديهم أهداف معلنة وغير معلنة ".

وأعلن مصدر عسكري في وقت سابق من يوم الاثنين، ان طائرات اسرائيلية قصفت بـ8 صواريخ مطار التيفور، وتم التصدي لها عبر وسائط الدفاع الجوي.

وسبق أن استهدفت اسرائيل في شهر شباط الماضي قاعدة "تيفور" "T4" العسكرية ، الأمر الذي قالت أنه ردا على اختراق طائرة إيرانية بلا طيار الأجواء الإسرائيلية، أطلقت من هذه القاعدة .

وحول مسألة الهجوم الكيماوي في دوما بغوطة دمشق، قال لافروف أن " العسكريين الروس في سوريا حذروا مرارا وتكرارا من وجود تحضيرات للقيام باستفزازات هدفها اتهام دمشق باستخدام مواد كيميائية سامة ضد المدنيين".

وأضاف أن "ما شاهدناه في الصور التي تظهر المصابين، وكيفية علاجهم من قبل أشخاص غير محميين، ولم يصابوا، يذكرنا بلقطات سابقة بثها ما يعرف بأصحاب القبعات البيض ".

وتابع أن " ما وقع هدفه القيام بحملة شاملة تستهدف الحكومة السورية، وكذلك موسكو وإيران، نظرا لأننا ندعمها".

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن استغرابه كيف استطاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهذه السرعة، تبادل الأدلة على استخدام الرئيس بشار الأسد للأسلحة الكيميائية!

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا خلال مكالمة هاتفية على أن أسلحة كيماوية استخدمت في الغوطة الشرقية بسوريا في السابع من نيسان، وأصدرا التعليمات لفريقيهما بتنسيق الجهود في مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، وسيناقش الزعيمان الأمر مرة أخرى خلال 48 ساعة.

وقال لافروف أن "الخبراء الروس وممثلي الهلال الأحمر السوري لم يجدوا هناك أي أثر لاستخدام الكلور وأي غازات أخرى".

وفيما يتعلق بتهديدات ترامب بأن واشنطن لا تستثني توجيه ضربة ضد سوريا، قال لافروف أن " عسكريينا ردوا على هذه التهديدات بالفعل بأنه لدينا التزامات مع الحكومة السورية الشرعية، ونحن موجودون في هذا البلد بطلب من دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة ".

وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، في وقت سابق من يوم الاثنين، أن أطباء سوريين في دوما نفوا وصول مرضى بأعراض تسمم كيميائي.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدء تحقيق في تقارير أفادت بأن دوما تعرضت لهجوم بمواد كيميائية.

وكانت تقارير معارضة، افادت يوم السبت، عن تعرض مدينة دوما لهجمات باستخدام مواد سامة، أسفرت عن مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، متهمة الجيش النظامي بتنفيذ الهجوم.

ونفى مصدر رسمي سوري الأنباء عن هجوم كيميائي في دوما، معتبرا انها فبركات تهدف لعرقلة تقدم الجيش النظامي، الأمر الذي ايدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.