تواصل خروج الحافلات التي تقل أسرى، يوم الاثنين، من مدينة دوما بريف دمشق، تنفيذاً لاتفاق مع "جيش الاسلام" بوساطة روسية.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، انه تم تجهيز 13 حافلة تقل العشرات من مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم وإخراجها من دوما عبر ممر مخيم الوافدين تمهيداً لنقلها إلى جرابلس.

وتم مساء الأحد الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى المحتجزين لدى تنظيم "جيش الإسلام" في مدينة دوما، فيما تم إخراج 5 حافلات تقل مسلحي التنظيم وعائلاتهم تمهيداً لنقلهم في وقت لاحق إلى منطقة جرابلس.

وكان التلفزيون الرسمي، قال مساء الأحد، إن عدد من الحافلات أصبحت جاهزة للخروج من مدينة دوما، عقب التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار واستئناف انسحاب المسلحين من المدينة.

وتم التوصل يوم الأحد، لاتفاق يقضي بخروج كامل المختطفين من دوما مقابل خروج كامل مقاتلي "جيش الإسلام" المعارض إلى جرابلس في ريف حلب خلال 48 ساعة.

سيريانيوز