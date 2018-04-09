أكدت كل من فرنسا والولايات المتحدة، يوم الاثنين، إن قواتها لم تنفذ أي ضربات جوية في سوريا، وذلك بعد تعرض مطار التيفور في حمص لضربات صاروخية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية قوله إن فرنسا لم تشن أي ضربات جوية أثناء ليل الأحد في سوريا.

وبدوره أوضح البنتاغون في بيان "في الوقت الراهن، لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا.. لكننا نواصل متابعة الوضع عن كثب وندعم الجهود الدبلوماسية الحالية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا".

وتأتي التصريحات الأمريكية الفرنسية، اثر تعرض مطار التيفور العسكري في سوريا لضربات صاروخية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعلن مصدر عسكري في وقت سابق من يوم الاثنين، ان طائرات اسرائيلية قصفت بـ8 صواريخ مطار التيفور، وتم التصدي لها عبر وسائط الدفاع الجوي.

وسبق أن استهدفت اسرائيل في شهر شباط الماضي قاعدة "تيفور" "T4" العسكرية ، الأمر الذي قالت أنه ردا على اختراق طائرة إيرانية بلا طيار الأجواء الإسرائيلية، أطلقت من هذه القاعدة .

سيريانيوز