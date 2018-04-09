أعلن مصدر عسكري، يوم الاثنين، ان قتلى وجرحى سقطوا نتيجة استهداف اسرائيلي لمطار التيفور في حمص بضربات صاروخية، مشيرا الى ان الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان .

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن المصدر العسكري قوله ان طائرات اسرائيلية من طراز اف 15، أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.

وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للقصف وأسقطت 8 منها، مشيرا الى سقوط قتلى وجرحى نتيجة القصف.

ومن جانبه قال الجيش الروسي، ان الطائرتين الإسرائيليتين شنتا الضربات بثمانية صواريخ عبر المجال الجوي اللبناني وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت خمسة من الصواريخ الثمانية.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي أو يصدر بياناً حول العملية.

وجاءت الضربة الاسرائيلية لمطار عسكري في حمص، بعد ساعات من تحذير أمريكي بأن الثمن سيكون باهظاً، اثر تقارير عن تنفيذ الجيش النظامي هجمات بالكيميائي على مدينة دوما بريف دمشق.

سيريانيوز