سيطر التعادل 1-1 على دربي مدريد بين ريال الثالث وضيفه اتلتيكو الثاني على استاد "سانتياغو برنابيو" الاحد في المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة اسبانيا لكرة القدم، فصبت النتيجة في مصلحة برشلونة الذي ابتعد بالتالي 11 نقطة في الصدارة.

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ويملك برشلونة الفائز على ليغانيس 3-1 السبت بفضل ثلاثية لنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي 79 نقطة مقابل 68 لاتلتيكو الوصيف.



من جهته، رفع ريال مدريد الثالث وحامل اللقب رصيده الى 64 نقطة، وبات مهددا بفقدان مركزه لمصلحة فالنسيا الرابع في حال فوه على اسبانيول.



وكاد ريال يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة اثر ركلة ركنية نفذها توني كروس من الجهة اليسرى فحضرها بايل برأسه الى رونالدو قرب القائم الايسر للمرمى فاصطدمت بجسمه ووصلت سهلة الى الحارس السلوفيني يان اوبلاك.



وكان رونالدو صاحب الفرصة الثانية في المباراة ايضا حين سدد كرة قوية من نحو 25 مترا ابعدها اوبلاك بقبضته الى ركنية بعد عشر دقائق.



وانتظر اتلتيكو حتى الدقيقة الثلاثين لتشكيلة خطورة فعلية على مرمى ريال بعد ان انطلق بهجمة مرتدة مرر على اثرها غريزمان كرة الى كوستا الذي توغل فيها في الجهة اليمنى من المنطقة وسددها قوية في زاوية ضيقة لكن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس ابعدها الى ركنية.



وافلت مرمى اتلتيكو من هدف قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الاول اثر كرة رائعة لمارسيلو من خارج المنطقة ارتدت من العارضة وتابعها كارفاخال قوية من الجهة اليمنى لكن اوبلاك تدخل مرة جديدة وحولها الى ركنية.



عرف الفريقان الطريق الى الشباك في الشوط الثاني، فافتتح ريال التسجيل عبر رونالدو في الدقيقة 53، وادرك غريزمان التعادل بعد اربع دقائق.



جاء هدف رونالدو اثر تلقيه كرة من بايل من الجهة الثيسرى تابعها بيمناه من داخل المنطقة بلمسة واحدة في الزاوية اليمنى لمرمى اوبلاك، وهو الهدف العشرون لرونالدو في عشر مباريات، وهو ترك مكانه في الدقيقة 64 لبنزيمة.



ورد غريزمان بكرة وصلته من فيتولو بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى نافاس.



وبعد سلسلة من الفرض الضائعة من الطرفين، كاد راموس يخطف هدف الفوز لريال في الدقيقة الاخيرة حين انبرى لتنفيذ ركلة حرة فارسل الكرة باتجاه الزاوية اليمنى لكن اوبلاك طار لها وانقذها ببراعة.