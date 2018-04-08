أعلن ​البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ سيلتقي القيادة العسكرية يوم الاثنين، لبحث الوضع في دوما، عقب تقارير عن هجوم بمواد سامة نفذها الجيش النظامي .

ونقلت صحيفة "نيو يورك تايمز" عن مسؤلين في البيت الأبيض الأمريكي، قولهم إن "ترامب سيعقد اجتماعاً وعشاء يوم الاثنين، مع كبار القادة العسكريين".

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال في وقت سابق من يوم الأحد ان الرئيس دونالد ترامب سيبحث مع فريق الأمن القومي للولايات المتحدة الخيارات المحتملة في التعامل مع هجوم كيميائي على مدينة دوما.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي بمدينة دوما في ريف دمشق، محملاً روسيا وإيران المسؤولية عن دعمه، متوعداً بأن "الثمن سيكون باهظا ".

وأفادت تقارير معارضة، يوم السبت، عن تعرض مدينة دوما لهجمات باستخدام مواد سامة، أسفرت عن مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، متهمة الجيش النظامي بتنفيذ الهجوم.

ونفى مصدر رسمي سوري الأنباء عن هجوم كيميائي في دوما، معتبرا انها فبركات تهدف لعرقلة تقدم الجيش النظامي، الأمر الذي ايدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

يشار الى ان واشنطن، وجهت في نيسان 2017، ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات بريف حمص، قالت انها رد على هجوم كيميائي نفذه الجيش النظامي على بلدة خان شيخون بريف ادلب.

سيريانيوز