أولمبيك ليون يمطر شباك متز بخماسية ويصعد للمركز الثالث بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

سحق ليون مضيفه متز بخماسية نظيفة وصعد الى المركز الثالث مؤقتا الاحد في المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ورفع ليون رصيده الى 63 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن مرسيليا الذي يلعب على ملعبه مع مونبلييه.



يذكر ان صاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي يخوض الدور التمهيدي من دوري ابطال اوروبا.



وضرب ليون بقوة في الدقيقة الاولى عندما نفذ الهولندي ممفيس ديباي ركلة ركنية تابعها البرازيلي مارسيلو برأسه داخل الشباك.



ثم تكرر السيناريو ذاته بعد 20 دقيقة ليضيف مارسيلو الهدف الثاني بطريقة مماثلة.



واجهز ليون على منافسه صاحب المركز الاخير في الشوط الثاني باضافة ثلاثة اهداف تناوب عل تسجيلها ديباي بعد تمريرة امامية من تانغي ندومبيلي (65)، اتبعها برتران تراوري بتسديدة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (68)، قبل ان يختتم ماريانو دياز مهرجان الاهداف بعد لحظات من دخوله ارضية الملعب (86).



وفي مباراة ثانية، سقط نيس السادس في فخ التعادل على ارضه مع رين الخامس 1-1 ليبقى الاخير متقدما عليه بفارق نقطة واحدة.



افتتح الحسن بليا التسجيل لنيس (17) وادرك بنجامان بوريغو التعادل لرين (27).



وكان باريس سان جرمان الذي يسير بثبات نحو احراز اللقب تعادل مع مضيفه سانت اتيان 1-1 في افتتاح المرحلة الجمعة، في حين تغلب موناكو على نانت 2-1 السبت. سيريانيوز 2018-04-08 18:35:17 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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