أعلنت روسيا، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلستين طارئتين، الإثنين، على خلفية الهجوم الكيميائي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ونقلت وسائل اعلام روسية، عن السكرتير الاعلامي للبعثة الروسية الى الامم المتحدة فيودور سترجيجوفسكي، قوله ان "موضوع الاجتماع الذي بادرت موسكو إلى عقده هو (تهديد السلام العالمي)، مشيرا أنه "سيُعقد في الساعة الثالثة نهارا (22:00 بتوقيت موسكو)، وسيليه الاجتماع الثاني".

وكانت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، أعلنت اليوم الأحد، أن 9 من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن الدولي طلبت عقد جلسة عاجلة للمجلس حول الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال ان باريس تدعو إلى عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي، في أسرع وقت ممكن، لبحث الوضع في غوطة دمشق الشرقية، بعد الهجوم الكيميائي المزعوم على مدينة دوما.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأحد، من "عواقب وخيمة لتدخل عسكري محتمل في سوريا استنادا إلى أنباء مفبركة عن الكيماوي في الغوطة الشرقية".

ونفى مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، الأنباء حول استخدام الجيش النظامي أسلحة كيميائية في دوما بالغوطة الشرقية، مؤكدا أنها "لا تتوافق مع الواقع".

وأفادت تقارير معارضة، يوم السبت، عن تعرض مدينة دوما لهجمات باستخدام مواد سامة، أسفرت عن مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، متهمة الجيش النظامي بتنفيذ الهجوم.

ونفى مصدر رسمي سوري الأنباء عن هجوم كيميائي في دوما، معتبرا انها فبركات تهدف لعرقلة تقدم الجيش النظامي، الأمر الذي ايدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

يشار الى ان واشنطن، وجهت في نيسان 2017، ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات بريف حمص، قالت انها رد على هجوم كيميائي نفذه الجيش النظامي على بلدة خان شيخون بريف ادلب.

سيريانيوز